20-летний парень сообщил о бомбе в лицее Богдана Петричейку-Хаждеу в Дрокии
В лицее имени Богдана
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В лицее имени Богдана
О том, что здание учебного заведения заминировано в полицию сообщил 20-летний парень.
На место происшествия прибыли сапёры и полиция, но взрывчатых веществ в лицее не обнаружили. Молодого человека задержали. Теперь ему грозит до дух лет тюрьмы.
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