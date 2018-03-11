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13:59 (мск), источник: Publika.md

20-летний парень сообщил о бомбе в лицее Богдана Петричейку-Хаждеу в Дрокии

В лицее имени Богдана Петричейку-Хаждеу в Дрокии сегодня искали бомбу.

Источник: Publika.md

О том, что здание учебного заведения заминировано в полицию сообщил 20-летний парень.

На место происшествия прибыли сапёры и полиция, но взрывчатых веществ в лицее не обнаружили. Молодого человека задержали. Теперь ему грозит до дух лет тюрьмы.

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