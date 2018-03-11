Юный нижегородец довел Пелагею до слез на шоу «Голос. Дети»
Семилетний малыш исполнил песню Остапа Бендера «Белеет мой парус».
Семилетний малыш исполнил песню Остапа Бендера «Белеет мой парус».
Настоящий фурор на шоу «Голос. Дети» произвело выступление нижегородского первоклассника Лени Новожилова. Его феерическое исполнение легендарной песни Остапа Бендера «Белеет мой парус, такой одинокий» из кинофильма «12 стульев» в буквальном смысле слова довело наставников до слез.
— Ой, не могу больше! Ты что
Сам Леня, нисколько не смущаясь, залихватски выплясывал на сцене и ничуть не уступал в исполнении самому Андрею Миронову. Было очевидно, что малыш обладает не только чудесными вокальными данными, но и актерским талантом.
— Молодец! Молодец! — скандировал зал после его выступления. Из всех наставников один только Баста так и не повернулся к талантливому нижегородцу.
— Я повернулся, потому что вы, матушка, вся в слезах повернулись! — объяснил свою позицию Баста, обращаясь к Пелагее.
Впрочем, любовь певицы и маленького Лени оказалась взаимной — ни минуты не раздумывая, он выбрал в наставники именно ее.
— У меня вообще все супер! Я занимаюсь вокалом, фигурным катанием и фортепиано, — рассказал о себе малыш. Теперь его ждут в команде Пелагеи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.