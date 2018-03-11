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20:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Юный нижегородец довел Пелагею до слез на шоу «Голос. Дети»

Семилетний малыш исполнил песню Остапа Бендера «Белеет мой парус».

Настоящий фурор на шоу «Голос. Дети» произвело выступление нижегородского первоклассника Лени Новожилова. Его феерическое исполнение легендарной песни Остапа Бендера «Белеет мой парус, такой одинокий» из кинофильма «12 стульев» в буквальном смысле слова довело наставников до слез.

— Ой, не могу больше! Ты что творишь-то с тетенькой? — первой повернулась к юному дарованию певица Пелагея. — Я вся в слезах не потому, что мне грустно, а просто я вся в восторге сижу. И надеюсь, что ты выберешь мою команду.

Сам Леня, нисколько не смущаясь, залихватски выплясывал на сцене и ничуть не уступал в исполнении самому Андрею Миронову. Было очевидно, что малыш обладает не только чудесными вокальными данными, но и актерским талантом.

— Молодец! Молодец! — скандировал зал после его выступления. Из всех наставников один только Баста так и не повернулся к талантливому нижегородцу.

— Я повернулся, потому что вы, матушка, вся в слезах повернулись! — объяснил свою позицию Баста, обращаясь к Пелагее.

Впрочем, любовь певицы и маленького Лени оказалась взаимной — ни минуты не раздумывая, он выбрал в наставники именно ее.

— У меня вообще все супер! Я занимаюсь вокалом, фигурным катанием и фортепиано, — рассказал о себе малыш. Теперь его ждут в команде Пелагеи.

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