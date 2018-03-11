Под Ростовом-на-Дону открылось кафе для птиц «Залетайка»
Жители поселка Рассвет, что расположен под
Жители поселка Рассвет, что расположен под
Фото необычного скворечника появилось в социальной сети. Судя по вывеске, это не обычная кормушка, а настоящее кафе для птиц с названием «Залетайка». А в меню для пернатых и грызунов есть зерно, хлеб и даже сало.
Дизайн кормушки собрал сотни «лайков» от ростовчан, хотя некоторые поерничали, что птицы не умеют читать.
Напомним, ранее в одном из ростовских дворов установили домики для котов. Внешне они напоминают нечто среднее между собачьей будкой и скворечником, но сделаны очень ладно. С их помощью работники ЖКХ решают вопрос чистоты двора: теперь любители
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