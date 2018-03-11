Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Международные эксперты проведут несколько расследований по вопросу о ситуации на Днестре, а затем организуют консультации со специалистами. Об этом сообщил заместитель директора Агентства Apele Moldovei Раду Казаку в эфире радиостанции Sputnik Moldova.

Читайте также Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеваний

«Мы настаиваем на том, что приоритетами должны быть обеспечение питьевой водой нашей страны, гарантированное водоснабжение для орошения, снижения риска наводнений и сохранения экосистемы. Однако у Молдовы и Украины здесь разные приоритеты, для них на первом плане — производство электроэнергии», — отметил Казаку.

Ранее эксперты и представители гражданского общества заявляли, что работа большого Днестровского гидроэнергетического комплекса наносит огромный ущерб экологии Молдовы и ряда регионов Украины.