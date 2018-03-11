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13:26 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Строительство нескольких гидроэлектростанций на реке Днестр серьезно повлияет на экосистему реки и может вызвать экологическую катастрофу в регионе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Международные эксперты проведут несколько расследований по вопросу о ситуации на Днестре, а затем организуют консультации со специалистами. Об этом сообщил заместитель директора Агентства Apele Moldovei Раду Казаку в эфире радиостанции Sputnik Moldova.

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«Мы настаиваем на том, что приоритетами должны быть обеспечение питьевой водой нашей страны, гарантированное водоснабжение для орошения, снижения риска наводнений и сохранения экосистемы. Однако у Молдовы и Украины здесь разные приоритеты, для них на первом плане — производство электроэнергии», — отметил Казаку.

Ранее эксперты и представители гражданского общества заявляли, что работа большого Днестровского гидроэнергетического комплекса наносит огромный ущерб экологии Молдовы и ряда регионов Украины.

Известно, что правительством соседней страны одобрен проект строительства шести новых гидроэлектростанций в бассейне Днестра, что по мнению ученых, приведет к нехватке питьевой воды для потребителей в Молдове.

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