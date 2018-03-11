Умер известный хирург Иркутской области Сергей Чикотеев
Чикотеев скончался на 68-ом году жизни после продолжительной болезни.
Чикотеев скончался на 68-ом году жизни после продолжительной болезни.
Ушел из жизни Сергей Павлович Чикотеев, профессор кафедры госпитальной хирургии ИГМУ, главный хирург Иркутской области с 1983 по 1998 год, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, человек, посвятивший жизнь медицине. Об этой печальной новости сообщили в
Сергей Чикотеев окончил среднюю школу № 71 Иркутска.
Поступил на
Автор более 200 научных публикаций в российской и зарубежной печати. Основные работы посвящены вопросам хирургического лечения заболеваний печени, поджелудочной железы,
Добавим, что прощание с Сергеем Чикотеевым состоится 13 марта в 14.00, в административном корпусе ГБУЗ ИОКБ.
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