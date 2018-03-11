Умер известный хирург Иркутской области Сергей Чикотеев

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Ушел из жизни Сергей Павлович Чикотеев, профессор кафедры госпитальной хирургии ИГМУ, главный хирург Иркутской области с 1983 по 1998 год, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, человек, посвятивший жизнь медицине. Об этой печальной новости сообщили в пресс-службе Иркутской областной больницы.

Сергей Чикотеев окончил среднюю школу № 71 Иркутска.

Поступил на лечебно-профилактический факультет Иркутского медицинского института, который окончил в 1973. После окончания субординатуры работал на БАМе. В течение двух лет трудился в районах области — Железногорске, Нукутах, Жигалове.

Автор более 200 научных публикаций в российской и зарубежной печати. Основные работы посвящены вопросам хирургического лечения заболеваний печени, поджелудочной железы, желудочно-кишечным кровотечениям.