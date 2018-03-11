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15:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Свердловской области возложил цветы к памятнику воинам УДТК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 марта принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Куйвашев вместе с членами кабмина, командующим Центральным военным округом Александром Лапиным и ветеранами УДТК возложили цветы к памятнику воинам УДТК, сообщили Накануне.RU в в департаменте информационной политики губернатора.

«Мы должны помнить и рассказывать своим потомкам о том, как ковалась победа в Великой Отечественной войне. Я искренне благодарен руководству Центрального военного округа и ветеранским организациям за то, что не просто поддерживают памятную традицию, а самым активным образом участвуют в юбилейных мероприятиях. Вы видите, сколько уральцев пришло отдать дань уважения воинам, которые совершили подвиг во имя победы во Второй Мировой войне», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в соответствии с указом губернатора 11 марта свердловчане отдают дань памяти трудовому подвигу уральцев и ратным заслугам танкистов-добровольцев корпуса, дошедшего в боях и сражениях Великой Отечественной войны до Праги и Берлина.

За отличные боевые действия, мужество и отвагу бойцы танкового корпуса были награждены более чем 42 тысячами орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героев Советского Союза.

В Екатеринбурге сегодня в 13:00 в «Космосе» пройдет торжественное собрание, посвященное 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, а затем состоится концерт, хедлайнером мероприятия выступит народный артист России Олег Газманов.

Параллельно с этим с полудня до шести часов вечера на площади 1905 года будет проходить выставка военной техники.

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