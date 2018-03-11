На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев
В 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана.
В 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Полицейские в Астраханской области обнаружили фермерское хозяйство, в котором трудились десять мигрантов.
Из них четверо находились там нелегально. Как выяснилось, все они — граждане Узбекистана.
Об этом сообщает телеканал «Астрахнь-24».
Также понесут ответственность за совершенные правонарушения и иностранные граждане.
Сообщается также, что еще шестерых мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана пограничники задержали в районе села Караозек Красноярского района. Иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.
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