Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Сон в носках полезен для здоровья
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Эксперт о мнении США по РФ: думают, что мы без Украины не сможем
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
СМИ: Флот РФ — эшелонированная линия обороны
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15:10 (мск), источник: Sputnik

На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев

В 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Полицейские в Астраханской области обнаружили фермерское хозяйство, в котором трудились десять мигрантов.

Из них четверо находились там нелегально. Как выяснилось, все они — граждане Узбекистана.

Об этом сообщает телеканал «Астрахнь-24».

В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца участка для дальнейшего привлечения его к ответственности.

Также понесут ответственность за совершенные правонарушения и иностранные граждане.

Сообщается также, что еще шестерых мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана пограничники задержали в районе села Караозек Красноярского района. Иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С размахом и теплотой: как встречали в Душанбе Шавката Мирзиёева
ГУВД изучает возможность снижения максимальной скорости в Ташкенте
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Ученые выяснили, почему одни люди успешнее других
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
СМИ узнали об обращении «уважаемых людей» из-за «Смерти Сталина»
Путин сообщил о решении сбить самолет в день открытия ОИ в Сочи
Спорт
«Бойкот ЧМ-2018 – это бряцание оружием» Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь