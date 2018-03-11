На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Полицейские в Астраханской области обнаружили фермерское хозяйство, в котором трудились десять мигрантов.

Из них четверо находились там нелегально. Как выяснилось, все они — граждане Узбекистана.

Об этом сообщает телеканал «Астрахнь-24».

В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца участка для дальнейшего привлечения его к ответственности.

Также понесут ответственность за совершенные правонарушения и иностранные граждане.