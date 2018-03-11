В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы
УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы.
УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы.
12 марта синоптики обещают переменную облачность, в целом по республике погоду без осадков, в
Температура воздуха ночью -18,-23°, местами до -27,-32°. Днем -10,-15°, местами -1,-6°.
На автодорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.
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