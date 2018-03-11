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15:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы

УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 51% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Башинформ

12 марта синоптики обещают переменную облачность, в целом по республике погоду без осадков, в юго-восточных районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью -18,-23°, местами до -27,-32°. Днем -10,-15°, местами -1,-6°.

На автодорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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