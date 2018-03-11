Пропавший в Башкирии вахтовик вернулся домой

УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии завершены поиски вахтовика Фаниса Туктарова. 55-летний мужчина вернулся домой. Как сообщили «Башинформ» в группе «Поиск детей — Уфа», у него разрядился телефон, и он долгое время не мог выйти на связь с родными.