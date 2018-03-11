Экстремал прокатился по центру Воронежа на сноуборде, привязавшись тросом к авто
Кадры с выходкой горожанина появились в сети.
Кадры с выходкой горожанина появились в сети.
Воронежский экстремал, привязавшись тросом к авто, прокатился по центру города и «проинспектировал» дороги на качество работы коммунальных служб. Кадры с выходкой горожанина появились в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 11 марта.
Запись была сделана на улице Кольцовской недалеко от ТЦ «Галереи Чижова». Судя по тому, что на дороге практические не было машин — на опасную прогулку горожанин выбрался рано утром.
Кадры со своей выходной спортсмен сопроводил комментарием: «Когда коммунальные службы не справляются». Но к такой «демонстрации» того, что на городских дорогах слишком снежно и скользко, воронежцы отнеслись неоднозначно.
Многие посчитали глупостью, так рисковать жизнью — неровности на дороге, другие авто — представляют большую опасность для таких «катаний».
В Воронежской области подобные экстремальные «заезды» — не редкость. Один из недавних случаев произошёл в феврале —
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