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19:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экстремал прокатился по центру Воронежа на сноуборде, привязавшись тросом к авто

Кадры с выходкой горожанина появились в сети.

Воронежский экстремал, привязавшись тросом к авто, прокатился по центру города и «проинспектировал» дороги на качество работы коммунальных служб. Кадры с выходкой горожанина появились в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 11 марта.

Запись была сделана на улице Кольцовской недалеко от ТЦ «Галереи Чижова». Судя по тому, что на дороге практические не было машин — на опасную прогулку горожанин выбрался рано утром.

Кадры со своей выходной спортсмен сопроводил комментарием: «Когда коммунальные службы не справляются». Но к такой «демонстрации» того, что на городских дорогах слишком снежно и скользко, воронежцы отнеслись неоднозначно.

Многие посчитали глупостью, так рисковать жизнью — неровности на дороге, другие авто — представляют большую опасность для таких «катаний». Кто-то нашёл эту выходку забавной. Кто-то же обратил внимание на то, что обильная критика в адрес коммунальщиков неправильна — мол, они работают.

В Воронежской области подобные экстремальные «заезды» — не редкость. Один из недавних случаев произошёл в феврале — как-то ночью жительница Воронежа на привязанном к авто тюбинге прокатилась по воронежским дорогам.

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