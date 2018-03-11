Жителям частного сектора Левобережного района Воронежа пообещали отремонтировать дороги

В конце прошлого года жители частного сектора в Левобережном районе собрали подписи и направили в адрес чиновников письмо с просьбой провести ремонт на «убитых» дорогах улиц Окружная, Витебская, Калачеевская, переулка Витебский. Твердого покрытия здесь никогда не было. И старые грунтовки под колесами машин давно превратились в сплошные ухабы, ямы и лужи. В федеральную программу «Качественные и безопасные дороги» на 2018 год этот микрорайон не попал. Но в ответ на обращение граждан чиновники Левобережной управы пообещали провести засыпку улиц асфальтовым срезом, как только весной начнется сезон дорожных работ.