Жителям частного сектора Левобережного района Воронежа пообещали отремонтировать дороги
Ямы на улицах Окружной, Витебской, Калачеевской выровняют асфальтовым срезом.
Ямы на улицах Окружной, Витебской, Калачеевской выровняют асфальтовым срезом.
В конце прошлого года жители частного сектора в Левобережном районе собрали подписи и направили в адрес чиновников письмо с просьбой провести ремонт на «убитых» дорогах улиц Окружная, Витебская, Калачеевская, переулка Витебский. Твердого покрытия здесь никогда не было. И старые грунтовки под колесами машин давно превратились в сплошные ухабы, ямы и лужи. В федеральную программу «Качественные и безопасные дороги» на 2018 год этот микрорайон не попал. Но в ответ на обращение граждан чиновники Левобережной управы пообещали провести засыпку улиц асфальтовым срезом, как только весной начнется сезон дорожных работ.
— Что касается комплексного благоустройства, то мы направили заявку на дополнительное включение этих адресов в федеральную программу «Качественные и безопасные дороги» за счет бюджетных средств, — рассказали «Комсомолке» в управе Левобережного района. — В том случае, если ее утвердят, улицы микрорайона отремонтируют асфальтом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.