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19:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям частного сектора Левобережного района Воронежа пообещали отремонтировать дороги

Ямы на улицах Окружной, Витебской, Калачеевской выровняют асфальтовым срезом.

Источник: Комсомольская правда

В конце прошлого года жители частного сектора в Левобережном районе собрали подписи и направили в адрес чиновников письмо с просьбой провести ремонт на «убитых» дорогах улиц Окружная, Витебская, Калачеевская, переулка Витебский. Твердого покрытия здесь никогда не было. И старые грунтовки под колесами машин давно превратились в сплошные ухабы, ямы и лужи. В федеральную программу «Качественные и безопасные дороги» на 2018 год этот микрорайон не попал. Но в ответ на обращение граждан чиновники Левобережной управы пообещали провести засыпку улиц асфальтовым срезом, как только весной начнется сезон дорожных работ.

— Что касается комплексного благоустройства, то мы направили заявку на дополнительное включение этих адресов в федеральную программу «Качественные и безопасные дороги» за счет бюджетных средств, — рассказали «Комсомолке» в управе Левобережного района. — В том случае, если ее утвердят, улицы микрорайона отремонтируют асфальтом.

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