В Иркутске 12 марта прозвучат сирены

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске и других городах региона 12 марта с 10.00 по 11.00 прозвучат сирены. Сотрудники МЧС проверят систему экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому волноваться не стоит!

Кроме сирен прозвучит и речевая информация: «Внимание! Уважаемые граждане! Проводится проверка систем оповещения».

В пресс-службе ГУ МЧС Приангарья напоминают, что эта система создана для того, чтобы своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или о возникновении ЧП, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.