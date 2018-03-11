В Иркутске 12 марта прозвучат сирены
Представители МЧС проверят системы экстренного оповещения.
Представители МЧС проверят системы экстренного оповещения.
В Иркутске и других городах региона 12 марта с 10.00 по 11.00 прозвучат сирены. Сотрудники МЧС проверят систему экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому волноваться не стоит!
Кроме сирен прозвучит и речевая информация: «Внимание! Уважаемые граждане! Проводится проверка систем оповещения».
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— В случае реальной угрозы, звуки сирены означают сигнал «Внимание всем!» Услышав их, необходимо: немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор трансляции; внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий, — говорится в сообщении.
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