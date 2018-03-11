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20:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске 12 марта прозвучат сирены

Представители МЧС проверят системы экстренного оповещения.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске и других городах региона 12 марта с 10.00 по 11.00 прозвучат сирены. Сотрудники МЧС проверят систему экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому волноваться не стоит!

Кроме сирен прозвучит и речевая информация: «Внимание! Уважаемые граждане! Проводится проверка систем оповещения».

В пресс-службе ГУ МЧС Приангарья напоминают, что эта система создана для того, чтобы своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или о возникновении ЧП, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

— В случае реальной угрозы, звуки сирены означают сигнал «Внимание всем!» Услышав их, необходимо: немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор трансляции; внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий, — говорится в сообщении.

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