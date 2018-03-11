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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Генерала, погибшего при крушении самолета в Сирии, представили к Ордену Мужества

Владимира Еремеева планируют наградить за выполнение правительственных задач в союзной республике.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Комсомолка» ранее уже рассказывала историю 52-летнего генерал-майора Владимира Еремеева. Офицер погиб при крушении российского военного самолета в Сирии. Экипаж не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы, рухнув при заходе на посадку у аэродрома Хмеймим. Среди погибших оказался и выпускник Свердловского суворовского училища Владимир Вениаминович. Будущий генерал рос обычным деревенским мальчишкой. Юный Володя вырос в семье водителя и работницы колхоза. Летом Еремеев полол грядки и убирал в огороде. Но в душе он всегда мечтал стать военным.

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В 1981 году Владимир Еремеев закончил Свердловское суворовское училище, а после поступил в Челябинское танковое училище. Владимир Вениаминович служил в Чехословакии и в Калининграде. Начинал обычным лейтенантом. Через годы службы Еремеев перебрался в Москву.

В столице офицер закончил сразу две академии — бронетанковых войск и генерального штаба. Во время учебы подрабатывал шофером и охранником. Звание генерала Владимиру Еремееву присвоили в 2016 году. На своем последнем посту в должности начальника Главного управления контрольной надзорной деятельности Министерства обороны России офицер проработал 4 года.

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Вылет в Сирию для генерала был первым. В командировку Владимир Еремеев улетел в декабре 2017 года. В это время у офицера умерла мама. Генерал не смог попасть на ее похороны. По возвращению в Россию он хотел навестить ее могилу. Но не смог. Самолет упал, когда офицер стал возвращаться домой. У Еремеева осталась жена и трое детей. Похороны Владимира Вениаминовича прошли накануне на Мытищинском военном кладбище.

— Проститься с Володей пришли около 300 человек, — рассказал «КП-Екатеринбург» одноклассник генерала Сергей Рубцов. — Были представители от Минобороны, одноклассники по суворовскому училищу, однокурсники из академии генерального штаба. Его похоронили вместе с его боевым товарищем — майором, также погибшим в Сирии при крушении самолета. Похороны проходили по воинскому этикету. Была рота почетного караула. Гробы доставляли на рассвете к месту церемониального зала. Военный марш. Трехкратная стрельба. Гимн России. Во время прощальной речи начальник управления сказал, что герой представлен к награде.

Как стало известно «КП», генерала представили к высшей награде — Ордену Мужества.

— За выполнение правительственных задач в Сирии Володя был представлен к Ордену Мужества, — пояснил «КП» близкий друг и одноклассник Еремеева по военному училищу Владимир Ляшов. — Генералы руководят операциями, подробности которых засекречены. Поэтому более детально рассказать не могу. Минобороны РФ окажет близким Володи материальную помощь. Его семья гордится своим героем.

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