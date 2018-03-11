Асадо и СКС дежурят на месте. К ликвидации протечки СКС приступят в пон. На дороге в месте протечки просадки нет. Поперечная трещина (отраженная от нижних слоев дор. одежды). К протечке отношения не имеет. pic.twitter.com/seGrUI2bmm— Иван Пивкин (@I_Pivkin) 10 марта 2018 г.
На Московском шоссе образовалась большая трещина
10 марта самарцы снова начали бить тревогу: на Московском шоссе образовалась большая трещина.
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