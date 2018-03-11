71-летний минчанин стал выпускником БГУ

Мужчина всю жизнь проработал в строительной отрасли, работал на Братской ГЭС, возводил атомные электростанции, пишет агентство «Минск-Новости». С детства Семен Федорович писал стихи, записывал воспоминания, интересные случаи из жизни. Два года назад он решил профессионально изучить поэтику и особенности писательского мастерства и стал студентом факультета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ.