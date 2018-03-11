71-летний минчанин стал выпускником БГУ
Пенсионер получил диплом по специальности «Литературно-художественное творчество».
Пенсионер получил диплом по специальности «Литературно-художественное творчество».
В Белорусском государственном университете — необычный выпускник. 71-летний пенсионер Семен Елизаров получил диплом Института журналистики БГУ по специальности «Литературно-художественное творчество».
Мужчина всю жизнь проработал в строительной отрасли, работал на Братской ГЭС, возводил атомные электростанции, пишет агентство «Минск-Новости». С детства Семен Федорович писал стихи, записывал воспоминания, интересные случаи из жизни. Два года назад он решил профессионально изучить поэтику и особенности писательского мастерства и стал студентом факультета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ.
-В студенческой среде нормально себя чувствовал. Завершать жизнь, играя возле подъезда в домино? Не так мы, старые комсомольцы, воспитаны. Было легко учиться. А главное — интересно, — рассказал выпускник корреспонденту агентства.
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