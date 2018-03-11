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21:58 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску хореографу Мариусу Петипа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Мемориальную доску в честь 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа открыли в воскресенье на здании Академии Русского балета имени Вагановой на улице Зодчего России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Источник: РИА Новости

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

По словам губернатора, памятная доска на здании прославленного Вагановского училища — знак признательности и уважения, дань памяти великому человеку, который всем сердцем любил Россию и прославил русский балет. В Петербурге великий хореограф поставил более 70 спектаклей, среди которых — известные на весь мир «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Раймонда».

«Мариус Иванович воспитал целую плеяду замечательных танцовщиков и балерин. Роль Мариуса Петипа в развитии русского балета настолько велика, что решение о праздновании его юбилея было принято на самом высоком уровне, указом президента России», — отметил Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что события, приуроченные к юбилею балетмейстера, пройдут в разных городах России, причем большая часть — в Петербурге, где Петипа прожил 60 лет. В частности, запланированы выставки, спектакли и конференции. В настоящее время ведутся работы по реставрации надгробия Мариуса Петипа в Александро-Невской лавре.

Международный культурный форум в этом году также пройдет под девизом юбилея великого балетмейстера. Главным его событием станет открытие сквера в честь Мариуса Петипа неподалеку от Мариинского театра.

Мариус Иванович Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера. После этого работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство. Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

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 В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску хореографу Мариусу Петипа
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