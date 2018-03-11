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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

Крипта князей Радзивиллов в Несвиже закрыта для туристов из-за подтопления

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов подтопило в Несвижском фарном костеле Божьего Тела, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель храма ксендз Петр Шарко.

«В крипте собирается вода, за несколько часов она поднимается на несколько сантиметров. Сначала мы выносили ее ведрами, теперь используем насос. Откачиваем три раза в день. Для посещения туристов крипта на неопределенное время будет закрыта», — отметил Петр Шарко.

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По словам настоятеля, 12 марта в костел приедут реставраторы, которые определят дальнейшие действия. Поскольку саркофаги находятся на возвышении, они не пострадали. «Проблема влажности в крипте была всегда, но так подтапливало ее только в 1905 году. Тогда все дома пострадали в Несвиже. Причины случившегося определят специалисты» — сказал Петр Шарко.

Вода начала поступать в усыпальницу с 7 марта.

Костел Тела Господня (Фарный) в Несвиже — архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм, а также первый иезуитский костел на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов. Храм построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584—1593 годах. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время костел находится на реставрации.

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