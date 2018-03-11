Крипта князей Радзивиллов в Несвиже закрыта для туристов из-за подтопления

«В крипте собирается вода, за несколько часов она поднимается на несколько сантиметров. Сначала мы выносили ее ведрами, теперь используем насос. Откачиваем три раза в день. Для посещения туристов крипта на неопределенное время будет закрыта», — отметил Петр Шарко.

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По словам настоятеля, 12 марта в костел приедут реставраторы, которые определят дальнейшие действия. Поскольку саркофаги находятся на возвышении, они не пострадали. «Проблема влажности в крипте была всегда, но так подтапливало ее только в 1905 году. Тогда все дома пострадали в Несвиже. Причины случившегося определят специалисты» — сказал Петр Шарко.

Вода начала поступать в усыпальницу с 7 марта.