Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов негативно влияют на мозг, рассказал порталу Business Insider
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов негативно влияют на мозг, рассказал порталу Business Insider
В современном мире люди привыкли к тому, что их постоянно отвлекают уведомления от смартфонов. По словам Ластига, мы фактически приучаем мозг находиться в состоянии постоянного напряжения и страха
Это, в свою очередь, приводит к тому, что префронтальная кора мозга, ответственная за многие важные когнитивные функции, «расстраивается» и практически перестает функционировать.
«В конце концов, вы просто начинаете делать глупости», — пояснил Ластиг.
Проблема заключается и в том, что мозг 97,5 процента людей в любой момент времени способен концентрироваться только на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит новое уведомление, человек вынужден «переключаться». При этом выделяется гормон стресса — кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.
Таким образом, стресс, который мы испытываем, пытаясь выполнять одновременно несколько задач, одновременно ухудшает наше состояние и в то же время заставляет хотеть отвлечься еще раз
Смартфоны, безусловно, не являются злом, подчеркнул Ластиг, но когда они постоянно снова и снова переключают наше внимание на себя, это становится проблемой. По его мнению, бороться с этим можно, вытеснив зависимость от смартфонов за границы «социально приемлемого поведения» — как, например, курение в помещении.
«Надеюсь,
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