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19:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области выиграл квартиру в жилищной лотерее

Номера счастливых билетов назвали 11 марта.

Житель Воронежской области стал одним из победителей Государственной жилищной лотереи тиража № 276. Он выиграл квартиру. Результаты опубликовали в воскресенье, 11 марта. Информации об обладателе приза пока нет.

В лотерее разыграли 20 квартир и денежные призы. Жилье досталось 18 счастливчикам.

В начале марта 2018 года загородный дом выиграл еще один житель региона. Билеты участников из Воронежской области дважды стали выигрышными в феврале: один житель стал обладателем квартиры, второй — жилья в таунхаусе. В декабре 2017 года борисоглебская студентка также выиграла дом, однако решила забрать приз деньгами. Девушка купила счастливый билет в одном из магазинов «Пятерочка» — на это ее вдохновил пример пенсионерки из Панино, которая месяцем ранее выиграла 506 млн рублей.

Рекордный джекпот сорвали жительницы Панино Наталья Власова и ее дочь Екатерина Евдокимова. Имя обладателя выигрыша объявили 17 ноября. Женщины не сразу поняли, что стали победительницами, поэтому так долго не объявлялись. Они уже начала получать выплаты.

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