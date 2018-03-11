Житель Воронежской области выиграл квартиру в жилищной лотерее

Житель Воронежской области стал одним из победителей Государственной жилищной лотереи тиража № 276. Он выиграл квартиру. Результаты опубликовали в воскресенье, 11 марта. Информации об обладателе приза пока нет.

В начале марта 2018 года загородный дом выиграл еще один житель региона. Билеты участников из Воронежской области дважды стали выигрышными в феврале: один житель стал обладателем квартиры, второй — жилья в таунхаусе. В декабре 2017 года борисоглебская студентка также выиграла дом, однако решила забрать приз деньгами. Девушка купила счастливый билет в одном из магазинов «Пятерочка» — на это ее вдохновил пример пенсионерки из Панино, которая месяцем ранее выиграла 506 млн рублей.