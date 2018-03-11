Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития России
Глава государства отметил, что он может быть требовательным отцом, но «быть требовательным — это не значит не любить».
Глава государства отметил, что он может быть требовательным отцом, но «быть требовательным — это не значит не любить».
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития страны.
«Они очень любят свою страну, они гордятся ей, они думают о том, что и как сделать лучше, говорят со мной постоянно об этом», — сказал он в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На вопрос журналиста, требователен ли Путин к своим дочерями так же, как и его родители были требовательны к нему, президент сказал: «Наверное, но, может быть, не всегда. Но быть требовательным — это не значит не любить».
Я знаю, что мои родители меня очень любили, я жил в атмосфере любви, это было для меня очевидным. Они всех себя не посвящали мне, но они старались создавать условия, чтобы я мог нормально расти и развиваться, получить хорошее образование, они были заточены на мои будущие жизненные успехи и результаты.
«Я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, они много работают. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду — они такие трудоголики», — отметил Путин.
Детские годы
Часть фильма посвящена детству нынешнего президента, в этой ленте своими воспоминаниями, в частности, делится и его классный руководитель Вера Гуревич, которая дружила с родителями Владимира Путина. Так, она рассказала, что отец Владимир Спиридонович порой называл своего сына разгильдяем и критиковал за то, что тот тратил свободное время не на обучение музыке, а на занятия борьбой.
«Было такое, — признал глава государства. — Все родители хотят своим детям лучшего. Они люди простые, из рабочей среды, у них были свои представления об основах воспитания, но они думали и об эстетическом воспитании».
Президент рассказал, что «ни разу от отца не слышал, чтобы он выругался матом, несмотря на крутой характер». «У простых, рядовых людей в значительной степени очень правильные, из поколения в поколение передающиеся ценности. И в этом значительная сила всего нашего народа», — добавил он.
Вспоминая о своем детстве, Путин рассказал, что до шестого класса его не принимали в пионеры за то, что хулиганил и отставал в учебе.
«Хулиганил, не принимали в пионеры. А потом приняли, стал заниматься борьбой, самбо, потом дзюдо, и начал постепенно меняться, начал лучше учиться. В общем, многое изменилось», — сказал он. Путин добавил, что его увлечение спортом началось с бокса, «но там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу».
Глава государства вспомнил историю, которая произвела на него впечатление. «Спускался по лестнице, увидел крысу, начал ее гонять, загнал в
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