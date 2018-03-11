Крупные IT-проекты, которые были обречены на провал

Огромный штат маркетологов, пиарщиков и социологов крупных технологических фирм далеко не всегда гарантирует успешность нового продукта при его запуске на рынке. «Газета.Ru» собрала подборку крупных неудач и громких провалов мировых IT-компаний.

Мертворожденная операционка.

В начале 2010 года компания Microsoft выпустила новую операционную систему, рассчитанную на мобильные устройства — WindowsPhone 7. Она создавалась как прямой конкурент для лидирующих на рынке Android и iOS.

Microsoft до этого имела опыт работы с системами для мобильных устройств, которые пользовались неплохим спросом в первую очередь у корпоративных клиентов и в бизнес-сегменте. В случае с WindowsPhone редмондовская компания решила практически полностью пересмотреть подход к дизайну и переосмыслить уже устоявшиеся вещи, например, домашний экран с иконками приложений и систему уведомлений.

Но с самого старта системы ее преследовали неудачи, связанные со спорными решениями руководства и все возрастающим давлением со стороны конкурентов.

Одной из основных проблем стал минималистичный дизайн Metro UI. Аскетичные плитки одного из дюжины цветов, которые превращались в длинное и ненаглядное полотнище на главном экране, были откровенно говоря «на любителя». На экране блокировки уведомления отображались только от некоторых приложений, а уже привычной для Android пользователей шторки с быстрыми настройками и уведомлениями вообще не было.

Вторая большая проблема — многочисленные ограничения по «железной» части и недостаток необходимых функций, которые уже прочно вошли в арсенал прямых конкурентов. Так, долгое время в системе просто отсутствовала возможность сделать скриншот экрана, изменить размер плитки на меньший, а уведомления на самих «тайлах», которые должны были стать главной «фишкой» ОС, работали плохо.

Последним «гвоздем в крышку гроба» этой мобильной системы стал очень скудный магазин приложений.

Разработчики многих популярных программ, вроде Instagram, не спешили портировать свои продукты на WindowsPhone, а если и делали это, то приложения зачастую отставали по функционалу своим «братьям» на других ОС. Google намеренно не выпускала пакет своих приложений для этой системы, и такие продукты как YouTube, Gmail, Карты и пр. оставались прерогативой Android и iOS до самого конца.

Даже в лучшие свои годы WindowsPhone не дотягивала по показателям доли рынка до двухзначных показателей, а по состоянию на начало 2016 года сегмент WindowsPhone оценивался менее чем в 1% рынка смартфонов.

Все это привело к тому, что с октября 2017 года Microsoft официально прекратила разработку новых версий мобильной ОС Windows, то есть фактически отказалась от своего проекта навсегда. Постепенно пользователи более старых версий WindowsPhone лишаются важных функций, например, push-уведомлений, так что в будущем техподдержка этой операционной системы скорее всего полностью сойдет на нет.

Во всем виноват Twitter?

На рынке интернет-сервисов и мобильных приложений уже сложилась маленькая традиция — если приложение покупают владельцы Twitter, то оно скоро уйдет в небытие. Так сложилось с сервисом Vine, который был создан для записи и публикации коротких зацикленных видеороликов, такую же судьбу пророчат приложению для стриминга Periscope. Действительно ли виноват Twitter в бедах этих продуктов?

К сожалению, Vine и Periscope просто проиграли войну за пользователей другим приложениям, которые предоставили больше возможностей и изначально имели более крупную аудиторию.

В случае с Vine хладнокровным убийцей стал Snapchat, который, по иронии судьбы, сейчас тоже испытывает трудности с лояльностью пользователей, а Periscope выдавили Facebook Live и Instagram с их прямыми трансляциями.

Практика показала, что пользователи отдают предпочтение сервисам, которые объединяют в себе много возможностей, дают «все и сразу». В том же Facebook можно осуществлять все социальные активности — будь то переписка, размещение разного контента, ведение сообществ и пр. С введением функций, аналогичных имеющимся в Vine и Periscope, в «базовые» социальные сети, необходимость вышеперечисленных приложений просто отпадает сама собой.

Не разглядели проблем.

Далеко не все продукты «корпорации добра» выходят успешными. Так, проект Google Glass так и не выбрался из стадии тестирования журналистами, которое проходило еще в 2012 году. Причин, которые послужили провалом для этого амбициозного проекта было несколько.

Первая и основная — продукт был еще очень сырым. После красивой презентации с парашютистами, которые снимали свой полет на новый гаджет, прошел целый год. Первые журналисты, оставившие предзаказ на «умные» очки за $1500, наконец получили свои экземпляры и тут же написали неутешительные для Google обзоры.

Автономность устройства была просто смешной, сами очки нагревались при работе, что доставляло дискомфорт, а вдобавок и выглядели они слишком «гиковскими», что не давало чувствовать себя уверенно на публике.

По слухам, сооснователь компании Google Сергей Брин настаивал на немедленном выпуске в свет еще не законченного продукта, чтобы получить достаточное количество отзывов для работы над ошибками.

Стратегия оказалась не совсем удачной. Так как в розничных магазинах Google Glass приобрести было невозможно, создался нездоровый ажиотаж среди довольно большого количества заинтересованных людей, а уже ажиотаж породил завышенные ожидания от такого совсем не дешевого продукта.

Третья причина неудачного старта — общая неготовность рынка к внедрению дополненной реальности в повседневный обиход. Только в конце прошлого года компании активно начали внедрять дополненную реальность в смартфоны, но сам процесс идет довольно медленно и среди широких масс воспринимается скорее как развлечение на один-два дня, чем серьезный инструмент с большими возможностями.

Горечь поражения со вкусом черники.

Некогда популярная компания BlackBerry проживает сейчас отнюдь не лучшие времена. Новые модели смартфонов не выдерживают конкуренции со стороны других производителей, а доля рынка продолжает снижаться.

Как отмечают аналитики, проблемы компании начались еще в 2007 году, в год выхода первого iPhone. Apple сразу же взяла курс на совершенствование программного обеспечения, в то время как BlackBerry, которая тогда еще называлась RIM (Research in Motion), была скована рамками ограничений. Руководство компании в лице Майка Лазаридиса и Джеймса Балсилли полагали, что куда важнее развитие в сторону тактильного удобства клавиатуры и безопасности.

До 2009 года компания RIM продолжала активно расти и приносить высокие прибыли, однако начиная с 2010 года и по сей день положение на рынке только ухудшалось. Операционная система смартфона BlackBerry очень сильно уступала конкурентам в лице iOS и недавно появившемуся Android. Магазин приложений был очень скуден, а пользователи были не готовы отдавать предпочтение безопасности взамен удобству использования и функциональности.

Злую шутку с компанией сыграла ее уверенность в бизнес-сегменте и уверенность в преданности своих поклонников.

Для подавляющего большинства виртуальная сенсорная клавиатура оказалась гораздо удобнее и быстрее, а сам формат смартфона — телефона без физической клавиатуры и с большим экраном оказался самым жизнеспособным.

Последним рывком для компании стал перевод смартфонов на операционную систему Android и отказ от разработки собственной, однако и эта попытка оказалась безуспешной.

На февраль 2017 года доля рынка, занимаемая BlackBerry, оценивается в 0%, что говорит о безоговорочном поражении этой компании на рынке смартфонов.

Старый друг лучше новых двух.

Рынок мобильных систем полон историй об амбициозных и не очень проектах, которые стремились побороть гегемонию со стороны iOS и Android, но по разным причинам у них ничего не вышло.

Ubuntu — это операционная система на базе ядра Linux, которая должна была выйти на рынок мобильных устройств с интересной концепцией, а именно с мультиплатформенностью. Разработчики планировали, что на всех типах устройств, будь то ПК, планшет или смартфон, система должна выглядеть одинаково, масштабируясь под конкретную диагональ дисплея.

Проблемы начались уже на стадии разработки: дизайн был очень непривычным и интуитивно непонятным, магазин приложений был пуст, тогда как AppStore и PlayMarket насчитывали уже сотни тысяч программ, а самая большая проблема — так и не удалось найти производителей «железа», которые бы выпустили линейку устройств для новой операционной системы.

Пользователи также были не заинтересованы в новой системе, о чем свидетельствует провал краудфандинговой программы.

Второй неудачник — FirefoxOS. Разработчики популярного браузера стремились выпустить на рынок новую «операционку», которая была построена по принципу веб-интерфейсов, где большинство функций работает благодаря наличию интернет-соединения, а от смартфона не требуется большой производительности. Руководство Mozilla выбрало сверхбюджетный сегмент смартфонов для конкурирования с Google, и это была основная ошибка компании.