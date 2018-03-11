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18:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Фото с анакондой прокомментировали в Павлодарской области

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Распространенное в соцсетях фото с анакондой, якобы пойманной в Иртыше жителями Лебяжинского района, оказалось фейком, сообщил агентству лесник лесничества «Черное» Лебяжинского района Арман Базилий.

По его информации, сельчане, которые изображены на снимке, не являются жителями села Жанатан Лебяжинского района, в котором он проживает сам.

«Никакую анаконду мои земляки не вылавливали в Иртыше», — заявил Базилий.

Сообщения об увиденной или даже пойманной в Казахстане анаконде иногда появляются в соцсетях и в некоторых СМИ. Но официального подтверждения они не получали.

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