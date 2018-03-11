Фото с анакондой прокомментировали в Павлодарской области
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Распространенное в соцсетях фото с анакондой, якобы пойманной в Иртыше жителями Лебяжинского района, оказалось фейком, сообщил агентству лесник лесничества «Черное» Лебяжинского района Арман Базилий.
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