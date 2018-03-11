В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДД

Источник: Sputnik

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Это позволит уменьшить очереди в других отделениях, где наблюдается наплыв водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы.

Отделение будет расположено в Мирабадском районе на улице Водил (бывшая Александрова, УзБум), дом № 54. Оно будет обслуживать жителей Мирзо-Улугбекского района.

Жители Яккасарайского района теперь будут обслуживаться в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении № 1, который находится на Сергелийском авторынке.