В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДД
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 12 марта открывается еще одно межрайонное
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 12 марта открывается еще одно межрайонное
Это позволит уменьшить очереди в других отделениях, где наблюдается наплыв водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы.
Отделение будет расположено в Мирабадском районе на улице Водил (бывшая Александрова, УзБум), дом № 54. Оно будет обслуживать жителей
Жители Яккасарайского района теперь будут обслуживаться в межрайонном
Кроме того, для создания дополнительных удобств гражданам в
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