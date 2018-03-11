Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся. В 1943 году из трудящихся Урала был набран добровольческий корпус, оружие и технику для которого рабочие нашего края изготовили сверх плана и безвозмездно. На участие в корпусе пришло более 100 тысяч заявок, а отобрали чуть менее 10 тысяч человек. Корпус был сформирован в рекордные сроки и уже 27 июля 1943 года принял первый бой на Курской дуге. Корпус прошёл боевой путь от Орла до Праги, его части получили наименование гвардейских. В составе корпуса сражались танкисты-асы, уничтожившие сотни немецких танков, бронетранспортеров и самоходок. В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге сегодня прошло торжественное шествие. Оно завершилось концертом, среди зрителей которого были и ветераны танкового корпуса: Григорий Владимирович Рыбаков, Петр Филиппович Ушаков, Дмитрий Архипович Ильиных. Зал приветствовал их стоя.
На Урале отметили 75-ую годовщину формирования дивизии «черных ножей»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Екатеринбурга приняли в воскресенье участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), «дивизии черных ножей», принимавшей участие в сражениях Великой Отечественной войны.
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