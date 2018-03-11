На Урале отметили 75-ую годовщину формирования дивизии «черных ножей»

Об этом в воскресенье на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся <…> В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге прошло торжественное шествие», — сказано в сообщении губернатора.

В центре Екатеринбурга работает интерактивная площадка, на которой расположилась выставка военной техники времен ВОВ и современной российской армии. На площадке также создали импровизированный военный госпиталь, развернули полевые кухни. В честь юбилейной даты УДТК центр «Каравелла» (оказывает социальную помощь детям — прим. ТАСС) организовал фотовыставку, гости которой могли сфотографироваться на фоне баннера «Я записался в добровольцы Уральского добровольческого танкового корпуса» и получить магнитик со своим изображением в подарок.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, 75 лет назад более 100 тыс. уральских добровольцев оспаривали право повести в бой грозные машины [танки], но только 9 тыс. зачислили в корпус. На сегодняшний день в живых осталось лишь шесть бойцов 10-й гвардейской танковой дивизии — тех, кто в 1943 году с привокзальной площади уходил на фронт.

«Я отобрался в танковый корпус в начале 1943 года. Мы, танкисты, были еще совсем пацанами, мне тогда было 17 лет. Я попал в танковый десант — очень горжусь этим. У немцев тогда была другая установка — у них пехота шла за танками, танкового десанта у них не было, и в этом была наша сила», — привели в департаменте слова ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса Петра Ушакова.

Об УДТК

В 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край) областей сформировали и оснастили особый Уральский добровольческий танковый корпус.

Всего подали более 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в состав корпуса — в 12 раз больше, чем требовалось.

Специально для танкового соединения в Златоусте выпустили 3356 финских ножей с черными рукоятками. Это отличало бойцов, которых гитлеровцы прозвали «дивизией черных ножей».