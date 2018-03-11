В Москве для школьников запустили программу «Технонавигатор»
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Учащиеся школ Москвы в рамках новой программы «Технонавигатор» получат возможность посетить промышленные предприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Учащиеся школ Москвы в рамках новой программы «Технонавигатор» получат возможность посетить промышленные предприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Запустили программу “Технонавигатор”. До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки», — написал мэр на своей странице в твиттере в воскресенье.
Собянин отметил, что школьники получат знания об инженерных и технических профессиях, что поможет им определиться с выбором будущей специальности.
Накануне мэр сообщал, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ на юге Москвы построят самую большую школу в России, в которой смогут учиться 2500 детей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.