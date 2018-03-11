Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку с победой на паралимпиаде

«На соревнованиях по биатлону Вы достойно защитили честь Свердловской области, первой финишировав в гонке на шесть километров. Это замечательное достижение будет вписано золотыми буквами в историю российского паралимпийского спорта», — высказал свои слова поддержки губернатор в поздравительной телеграмме для спортсменки, пожелав ей новых побед, «мудрых наставников, поддержки близких людей и миллионов болельщиков».