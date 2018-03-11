Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку с победой на паралимпиаде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта, УралПолит. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку Михалину Лысову с золотом по биатлону на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
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