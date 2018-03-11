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17:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку с победой на паралимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта, УралПолит. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку Михалину Лысову с золотом по биатлону на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

«На соревнованиях по биатлону Вы достойно защитили честь Свердловской области, первой финишировав в гонке на шесть километров. Это замечательное достижение будет вписано золотыми буквами в историю российского паралимпийского спорта», — высказал свои слова поддержки губернатор в поздравительной телеграмме для спортсменки, пожелав ей новых побед, «мудрых наставников, поддержки близких людей и миллионов болельщиков».

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