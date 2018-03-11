Известный молдавский режиссер Елена Федку ушла из жизни

Источник: Комсомольская правда

«Сегодня ушел из жизни человек-вселенная — наш дорогой режиссер. Все мы чтим память этой выдающейся личности, великого культурного деятеля и человека, неустанного пропагандиста профессионализма и истинного искусства», — говорится в сообщении.

Елена Федку родилась в Кишиневе. Ее отец, Александр Федку, был директором Национальной филармонии им. Сергея Лунчевича и Национального театра оперы и балета, основателем самого грандиозного культурного события страны — Международного музыкального фестиваля «Мэрцишор».