Известный молдавский режиссер Елена Федку ушла из жизни
В воскресенье, 11 марта, ушла из жизни режиссер Елена Федку. Об этом объявила администрация Национальной филармонии в социальных сетях.
В воскресенье, 11 марта, ушла из жизни режиссер Елена Федку. Об этом объявила администрация Национальной филармонии в социальных сетях.
«Сегодня ушел из жизни
Елена Федку родилась в Кишиневе. Ее отец, Александр Федку, был директором Национальной филармонии им. Сергея Лунчевича и Национального театра оперы и балета, основателем самого грандиозного культурного события страны — Международного музыкального фестиваля «Мэрцишор».
Она поставила более 500 концертов на самых престижных сценах Молдовы, России, Венгрии, Португалии и Беларуси. В последнее время она работала музыкальным директором Национальной филармонии, преподавателем университета в Академии музыки, театра и изобразительных искусств на кафедре «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
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