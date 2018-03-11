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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Россонах пьяная компания на авто убегала от ГАИ и снимала это на видео

Ролик о своем «подвиге» нарушители сами выложили в сеть.

Источник: Комсомольская правда

50-летний житель Полоцка наказан арестом на 10 суток за попытку скрыться от ГАИ. Мужчина вместе с друзьями ехал на автомобиле «Мазда» по Россонам, когда его попытались остановить сотрудники милиции. Поводом стало то, что у авто был скрыт задний номер.

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Водитель не отреагировал на требование остановиться, ускорил движение и попытался скрыться.

— Грубо нарушая ПДД, подвергая опасности граждан и других участников дорожного движения, автомобиль двинулся на выезд из Россон, патрульная машина начала преследование, — рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома. — На одном из закруглений дороги водитель не справился с управлением, машину раскрутило и она остановилась. Оказалось, что водитель и двое из троих пассажиров были пьяны.

На водителя составили шесть протоколов. Кстати, в апреле он уже попадался на «пьяном» вождении. Интересно, что во время погони один из находящихся в автомобиле снимал все на телефон. Видеозапись сами нарушители выложили в сеть, чтобы похвастаться своим «подвигом».

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