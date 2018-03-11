Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и плюсовой температуры

Источник: Комсомольская правда

Облачная с прояснениями погода с юго-восточным ветром ожидается в Петербурге в понедельник, 12 марта. Об этом сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.

В ночь на понедельник пройдет снегопад. Во второй половине дня будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью — до -4 градусов, днем — до +3 градусов.

Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. Возможна гололедица на дорогах. Атмосферное давление же днем будет понижаться.

Во вторник и в среду в Северной столице потеплеет еще сильнее: днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, и на смену снегопаду окончательно придет дождь. Температура в эти дни не будет опускаться ниже нуля градусов, а атмосферное давление значительно понизится.

Однако уже в четверг, 15 марта, в город на Неве ненадолго вернутся морозы и солнечная погода.