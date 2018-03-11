Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и плюсовой температуры
Мокрый снег, ветер — классическая для города погода.
Мокрый снег, ветер — классическая для города погода.
Облачная с прояснениями погода с
В ночь на понедельник пройдет снегопад. Во второй половине дня будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью — до -4 градусов, днем — до +3 градусов.
Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. Возможна гололедица на дорогах. Атмосферное давление же днем будет понижаться.
Во вторник и в среду в Северной столице потеплеет еще сильнее: днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, и на смену снегопаду окончательно придет дождь. Температура в эти дни не будет опускаться ниже нуля градусов, а атмосферное давление значительно понизится.
Однако уже в четверг, 15 марта, в город на Неве ненадолго вернутся морозы и солнечная погода.
Рыбакам стоит быть аккуратнее. Как сообщает МЧС по Петербургу и Ленобласти, вместе с температурой растет и шанс провалиться под неокрепший лед на реках и водоемах. Кроме того, не меньшую опасность все еще представляют снег и лед, падающие с кровель домов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.