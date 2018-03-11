Украинцы едут в Крым работать — центр занятости

По ее словам, рабочие из соседнего государства получают разрешение на работу через миграционную службу.

«Наши работодатели имеют банк таких претендентов. Их ежегодно привлекают для участия в работах. Украинцы приезжают, получают разрешение через миграционную службу (через нее ведется учет о движении трудовых ресурсов из ближайших стран)»

Ранее замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика Бурец сообщила, что в настоящее время крымские работодатели в рекреационной сфере предлагают более 2 тыс вакансий, половина из них предусматривает предоставление жилья.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам заместителя министра курортов и туризма РК Людмилы Бабий, жители Украины приезжают в Крым, чтобы проведать родственников, отдохнуть, а также на лечение. Она напомнила, что в 2017 году полуостров посетило рекордное количество украинцев — 800 тыс человек.