Директор «Современника» пока не принял решения по скандалу с Ефремовым

Ранее в соцсетях появилась информация, что на гастролях театра «Современник» в Самаре на спектакле «Не становись чужим» актер Михаил Ефремов нецензурно выражался.

«Я пока не принял никакого решения. Но я разговаривал с людьми, смотрел видео. И у меня сложилось мнение, что-то, что пишут — гораздо больше того, что было на самом деле», — сказал собеседник агентства.