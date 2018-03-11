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20:05 (мск), источник: РИА Новости

Директор «Современника» пока не принял решения по скандалу с Ефремовым

Директор театра «Современник» Игорь Попов заявил РИА Новости в воскресенье, что пока не принял никакого решения по ситуации на гастролях в Самаре.

Источник: РИА Новости

Ранее в соцсетях появилась информация, что на гастролях театра «Современник» в Самаре на спектакле «Не становись чужим» актер Михаил Ефремов нецензурно выражался.

«Я пока не принял никакого решения. Но я разговаривал с людьми, смотрел видео. И у меня сложилось мнение, что-то, что пишут — гораздо больше того, что было на самом деле», — сказал собеседник агентства.

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