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20:01 (мск), источник: BFM.ru

В Москву идет первое за сезон потепление, а за ним — морозы

Уже во вторник воздух в Московском регионе прогреется до плюс трех градусов. Но уже к 18 марта прогнозируется температура воздуха чуть меньше минус 20 градусов.

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Источник: AP 2018

В начале новой недели будет небольшой «плюс», правда, еще только днем. Но думать о том, что зима окончательно отступила, пока преждевременно, говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов.

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«К нам идет потепление, и уже во вторник температура воздуха смело и стремительно устремится через ноль в сторону положительных значений. Это будет первое за сезон потепление, которое приведет к тому, что температура повысится до плюс трех в Московском регионе. В самой Москве будет ноль — плюс два, ночью все еще все-таки отрицательные температуры, до минус пяти.

В связи, кстати говоря, с повышением температуры понизится атмосферное давление, но все ненадолго. Дело в том, что существующая синоптическая ситуация не совсем стабильная, поэтому уже к 18 марта прогнозируют температуру воздуха чуть меньше 20 градусов мороза под утро. Это самые сильные морозы обычно под утро бывают. Но это прогноз, который граничит с долгосрочными показателями, то есть по времени больше пяти дней получается. Поэтому будет ли действительно минус 20 на следующей неделе, мы узнаем с вами, прожив эту неделю.

Что касается снегопадов, то, по предварительным данным, серьезных существенных осадков на следующей неделе не ожидается. Но вот если серьезно похолодает, то там, скорее всего, будут снежные заряды, но сколь-нибудь существенной прибавки к снежному покрову они не принесут".

Ранее синоптики заявляли, что первую половину марта температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы. Настоящая весна, по их прогнозам, придет ближе к концу месяца.

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