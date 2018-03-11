В Сочи ограничат въезд автомобилей с бензиновыми двигателями

Источник: РИА Новости

Пока ограничения коснуться только личного автотранспорта и не затронут автобусы, осуществляющие туристические перевозки. В будущем планируется закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем — въехать в парк можно будет только на электромобилях.

«Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно — соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года», — отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В будущем планируется ограничивать доступ автомобилей с бензиновыми двигателями и на другие территории. Уже приступили к обсуждению возможности ограничения движения в прибрежных зонах городов-курортов региона автомобилей класса ниже «Евро-4».

Работа по ограничению движения бензинового транспорта и созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ведется в рамках краевой концепции развития экологически чистого транспорта и новых форм мобильности.