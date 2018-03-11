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19:20 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи ограничат въезд автомобилей с бензиновыми двигателями

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По заявлению пресс-службы администрации Краснодарского края, ограниченный въезд на большую часть территории Олимпийского парка в Сочи вступит в силу уже в июле.

Источник: РИА Новости

Пока ограничения коснуться только личного автотранспорта и не затронут автобусы, осуществляющие туристические перевозки. В будущем планируется закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем — въехать в парк можно будет только на электромобилях.

«Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно — соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года», — отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В будущем планируется ограничивать доступ автомобилей с бензиновыми двигателями и на другие территории. Уже приступили к обсуждению возможности ограничения движения в прибрежных зонах городов-курортов региона автомобилей класса ниже «Евро-4».

Работа по ограничению движения бензинового транспорта и созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ведется в рамках краевой концепции развития экологически чистого транспорта и новых форм мобильности.

Концепция в том силе подразумевает бесплатные места для электротранспорта на муниципальных парковках, планируется отмена транспортного налога и допуск электромобилей на полосы общественного транспорта.

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