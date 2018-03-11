Челябинцы жалуются на выбросы — НМУ продлены до вечера понедельника
В Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
В Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре сообщили, НМУ первой степени опасности прогнозируются до 19 часов понедельника, 12 марта. Предупреждения объявлены отдельным предприятиям региона.
Как уточнили агентству в управлении Росприроднадзора области, ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, прогнозируются и в Коркино.
Жители Челябинска жалуются на невозможность увидеть солнце при ясной погоде и выкладывали в сети фотографии в подтверждение своих слов.
«Солнышко и правда мы не видим! Сегодня въезжали в город в 18−00 со стороны АМЗ. Картина ужаса была реальная. За 15−20 километров до города уже стоял плотный смог и запах характерный. При подъезде к Челябинску города совсем не было видно», — пишет Лариса.
Леночка Любимова отмечает, что гарь в Ленинский район пришла вчера ближе к вечеру. Надежда ее поддерживает: «Даже частный сектор «накрыло Брат еще месяц назад не верил, а теперь сам в шоке -насколько все стало жестко и нагло».
«Сегодня проснулись 5.30. Вонища ужасная, на ЧТЗ выбросы», — рассказала Татьяна Тюлькина. О выбросах сообщают жители Центрального района и
Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8−800−100−26−73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.
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