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18:58 (мск), источник: Индикатор

Дефекты алмазов рассказали о воде в мантии Земли

Ученые из США, Канады и Китая получили доказательство того, что на глубине нескольких сотен километров может находиться вода в жидком состоянии. Об этом они узнали, изучив вкрапления редкой модификации льда в алмазах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Источник: Reuters

Авторы работы изучали алмазы, найденные в Китае, Южной Африке и Ботсване. По данным ученых, они образовались в мантии на глубине от 410 до 660 километров при температуре более 1000 °C. Известно, что мантия состоит из силикатов, содержащих железо, алюминий и кальций. Теперь к составу мантии ученые предлагают добавить и воду.

В изученных алмазах авторы работы нашли вкрапления льда-VII, причем они считают, что в мантии эта вода находится в жидком состоянии.

По мнению ученых, дальнейшее исследование вкраплений льда и других соединений даст информацию о давлении в разных слоях мантии.

«Эти открытия важны для понимания того, какую роль во всемирном водном балансе играют богатые водой области во внутренних слоях Земли и как перемещаются производящие тепло радиоактивные элементы», — рассказал один из авторов статьи, исследователь из Университета Невады Оливер Цаунер.

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