Ушел из жизни народный артист Башкортостана Рим Зиязетдинов
УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня вечером не стало народного артиста Республики Башкортостан, актера Салаватского башкирского драматического театра Рима Зиязетдинова. 19 апреля этого года ему исполнилось бы 65 лет.
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