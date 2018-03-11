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20:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Ушел из жизни народный артист Башкортостана Рим Зиязетдинов

УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня вечером не стало народного артиста Республики Башкортостан, актера Салаватского башкирского драматического театра Рима Зиязетдинова. 19 апреля этого года ему исполнилось бы 65 лет.

«Коллектив театра искренне соболезнует родным и близким, — сообщили в пресс-службе театра. — В памяти коллег и друзей, Рим Саляхович останется человеком, беззаветно преданным театру. Светлая ему память».

Гражданская панихида и прощание с актером состоится в театре во вторник, 13 марта в 12.00.

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