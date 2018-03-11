Ушел из жизни народный артист Башкортостана Рим Зиязетдинов

УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня вечером не стало народного артиста Республики Башкортостан, актера Салаватского башкирского драматического театра Рима Зиязетдинова. 19 апреля этого года ему исполнилось бы 65 лет.