Актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства пояснил, что артист скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни. Отпевание прошло 2 марта в храме Александра Невского в Париже.

Дмитрий Дорлиак-младший — сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Дорлиак-сын унаследовал профессию отца, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме. Среди его киноработ — съёмки в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется» и других.