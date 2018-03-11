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21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже

Советский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили его близкие.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства пояснил, что артист скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни. Отпевание прошло 2 марта в храме Александра Невского в Париже.

Дмитрий Дорлиак-младший — сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Дорлиак-сын унаследовал профессию отца, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме. Среди его киноработ — съёмки в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется» и других.

Дмитрий Дмитриевич Дорлиак воспитывался в семье пианиста Святослава Рихтера, о котором он впоследствии написал книгу.

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