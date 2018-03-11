Актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже
Советский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили его близкие.
Советский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили его близкие.
Собеседник агентства пояснил, что артист скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни. Отпевание прошло 2 марта в храме Александра Невского в Париже.
Дмитрий
Дмитрий Дмитриевич Дорлиак воспитывался в семье пианиста Святослава Рихтера, о котором он впоследствии написал книгу.
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