Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Басков и Лопырева хотят троих детей
Путин высказался о своей фотографии с голым торсом на медведе
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Путин рассказал об ответе на решение уничтожить РФ
СМИ: Ан-26 РФ в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
22:48 (мск), источник: РИА Новости

Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018» с песней I Won’t Break

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won’t Break, презентация композиции состоялась в эфире программы «Воскресное Время» на Первом канале.

Источник: РИА Новости

В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018», которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

«“Евровидение” — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются… Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Евровидение-2017» прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Ле Пен предложила провести «ребрендинг» «Национального фронта»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Дефекты алмазов рассказали о воде в мантии Земли
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь