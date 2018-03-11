Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018» с песней I Won’t Break

Источник: РИА Новости

В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018», которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

«“Евровидение” — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются… Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

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