Sometimes, as seen in this spectacular @HUBBLE_space image of Arp 256, galaxies can collide in a crash of cosmic proportions— ESA (@esa) 11 марта 2018 г.
As featured in our week in #space images: https://t.co/EAyYNtQf7a pic.twitter.com/NqWTMBe0td
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа «Хаббл», сообщает Space.com.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.