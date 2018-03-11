Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики

Две галактики, запечатленные на фото, находятся на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от земли в созвездии Кита. Процесс их слияния пока находится на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.