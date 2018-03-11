Илон Маск планирует впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году

Об этом Маск сообщил в воскресенье на ежегодной ярмарке технологий SXSW в Остине (штат Техас).
«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года», — приводит слова предпринимателя телеканал CNBC. Маск при этом отметил, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов.
В этом случае глава компании не скрывал, что рассчитывает «на общую поддержку, вдохновение и добрую волю» со стороны американских предпринимателей и широкой общественности.
«Я считаю, что, как только мы построим его [корабль], то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны. Они пока не считают это возможным, но если нам это удастся, то они вступят в игру», — заметил Маск.
Ранее он поставил целью начать программу колонизации Марса в 2022 году. Для этого разрабатывается
В сентябре 2017 года, выступая на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, Маск подчеркнул, что новая ракетная технология его компании в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. Длительность полета из одной точки нашей планеты до любой другой не будет превышать одного часа.
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