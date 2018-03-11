Первый канал: песня Самойловой для Евровидения получилась очень личной
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на конкурсе Евровидение-2018, представит на суд зрителей песню, исполненную смысла, и очень красивый номер; детали выступления пока что держатся в секрете, однако его общей идеей станет «метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры», сообщила в воскресенье дирекция общественных связей Первого канала.
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