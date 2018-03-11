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11 марта, источник: РИА Новости

Первый канал: песня Самойловой для Евровидения получилась очень личной

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на конкурсе Евровидение-2018, представит на суд зрителей песню, исполненную смысла, и очень красивый номер; детали выступления пока что держатся в секрете, однако его общей идеей станет «метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры», сообщила в воскресенье дирекция общественных связей Первого канала.

Источник: РИА Новости

Первый канал в воскресном выпуске телепрограммы «Время» презентовал композицию I Won’t Break, с которой Самойлова выступит на конкурсе песни «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая.

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«У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!», — сказал глава Российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого приводит пресс-служба телеканала.

Уточняется, что над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

«Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ “замка из песка”, который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала», — сказал Гуткин.

Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней.

«Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — говорит певица.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете.

«Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры», — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.

В 2017 году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

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