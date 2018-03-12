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03:12 (мск), источник: Вести.Ru

В США в столице Кентукки взорвали самое высокое здание

28-этажную башню Capital Plaza — самое высокое здание в городе — снесли с помощью управляемого взрыва в столице Кентукки, Франкфорте (США).

Источник: AP 2018

Башню высотой более 100 метров построили в 1972 году. В ней располагались офисные помещения, передает агентство «Интерфакс». В последние годы в здании начались проблемы с канализацией, стали осыпаться фрагменты облицовки.

В 2008 году местные власти приняли решение о ее сносе, но осуществили его только сейчас. Право провести подрыв было продано на аукционе за 15 тысяч долларов — они пошли на благотворительность.

На освободившемся месте будет построено новое офисное здание, в котором разместятся полторы тысячи сотрудников. Мрамор с разрушенной башни планируется использовать в отделке холла.

Теперь самым высоким зданием во Франкфорте стал 64-метровый Капитолий штата Кентукки.

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