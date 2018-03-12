Во Владивостоке отключения света ожидаются в 76 домах
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00.
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00.
Во Владивостоке 12 марта сотрудники МУПВ «ВПЭС» проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 76 домах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8.
Толстого ул., 25, 27, 29, 37;Вострецова ул., 12, 2, 4, 6;Иртышская ул., 17;Зеленая ул., 2, 3, 5, 7;Зеленый пер., 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8;Ключ 4-й ул., 10, 12, 19, 21, 18, 16, 14, 25, 98;Мечникова ул., 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38;Фанерная ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 6, 7, 8, 9;Фанерный пер., 1, 11а, 13, 3, 5, 7, 9.
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