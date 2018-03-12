После обеда во Владивостоке ожидается дождь со снегом
На дорогах гололедица.
На дорогах гололедица.
Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня ожидаются слабые осадки (дождь со снегом), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
На дорогах гололедица. Ветер
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.