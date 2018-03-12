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03:33 (мск), источник: VLADNEWS

После обеда во Владивостоке ожидается дождь со снегом

На дорогах гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 34% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня ожидаются слабые осадки (дождь со снегом), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0…+2°C. ⠀Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае местами небольшие осадки (дождь, на севере со снегом), на дорогах местами гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха -3..+8°C.

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