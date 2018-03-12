Мяч выбивают за пределы МГУ

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В воскресенье 11 марта активисты инициативной группы МГУ провели серию одиночных пикетов возле зданий мэрии Москвы, правительства города и администрации президента РФ. «Это пока только начало, чтобы обозначить нашу проблему на этом уровне, — рассказал “Ъ” студент физфака МГУ, член группы Артем Егоров.— Мы начали подготовку массовых протестных акций».

По его словам, студенты обратились к чиновникам, поскольку разочаровались в руководстве университета. «Нам обещали встречу с ректором еще 1 марта, — напомнил господин Егоров.— Но он не нашел времени или желания, чтобы пообщаться с учащимися. Что ж, мы больше не хотим ждать — пусть теперь все знают, что ректорату плевать на проблемы своих же студентов».

Напомним, что проект возведения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу был обнародован весной 2017 года. Он сразу же вызвал протесты значительного числа студентов вуза и жителей района.

Наибольшую критику вызвал план строительства перед Главным зданием (ГЗ) МГУ, затрагивающий территорию от Университетской площади до Смотровой площадки. Там планируется открыть пешеходную зону с торговыми палатками, сцену с огромным видеоэкраном, а также построить светомузыкальный фонтан.

Кроме того, на этой территории будет разрешена свободная продажа пива — а вот проход будет ограничен: студентам, абитуриентам и их родственникам предстоит получать специальные пропуска и каждый раз проходить тщательный досмотр. Всего проект фан-зоны рассчитан на 40 тыс. болельщиков.

Часть студентов, обучающихся и проживающих в ГЗ МГУ, выразили недовольство этими планами, заявив, что строительные работы и толпа футбольных фанатов будут мешать учебе и сдаче сессии.

В 2017 году учащихся ряда факультетов предупредили о досрочной сдаче сессии и выселении из общежитий на время чемпионата.

Ранее «Ъ» сообщал, что в связи с проведением ЧМ-2018 планируется выселить студентов из части общежитий в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.



После этого инициативная группа студентов МГУ подготовила петицию в адрес ректора Виктора Садовничего с требованием перенести фан-зону и не менять сроки сессии — ее подписали более 4 тыс. студентов и преподавателей. Передать обращение студенты планировали 21 февраля: всех сочувствующих авторы петиции приглашали прийти на девятый этаж главного здания к кабинету ректора.

Видео Станислав Черчесов рассказал студентам МГУ о себе и футболе

Уйти студенты обещали только после того, как господин Садовничий даст «прямой ответ на поставленные вопросы», но официальные аккаунты МГУ в соцсетях сразу предупредили, что акция является «призывом к нарушению Правил внутреннего распорядка МГУ». После этого пять из шести лифтов перестали останавливаться на девятом этаже ГЗ «в связи с работами по ремонту».



Студенты разместились на десятом этаже, но ректор к ним так и не вышел. Проректор Петр Вржещ пообещал, что Виктор Садовничий встретится со студентами 1 марта. Одновременно был опубликован приказ ректора о том, что сессия пройдет «в обычном для университета режиме и в традиционные сроки».