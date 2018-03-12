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02:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мяч выбивают за пределы МГУ

Студенты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. Учащиеся заявили «Ъ», что ректор университета Виктор Садовничий не сдержал данное ранее обещание поговорить с активистами, и теперь они вынуждены требовать встречи уже с властями города и страны. Вчера некоторые студенты вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы и администрации президента РФ, а в ближайшее время они намерены перейти к массовым акциям протеста. Одновременно они запускают англоязычную кампанию «вместе с коллегами из зарубежных университетов», надеясь привлечь к своей позиции внимание ФИФА.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В воскресенье 11 марта активисты инициативной группы МГУ провели серию одиночных пикетов возле зданий мэрии Москвы, правительства города и администрации президента РФ. «Это пока только начало, чтобы обозначить нашу проблему на этом уровне, — рассказал “Ъ” студент физфака МГУ, член группы Артем Егоров.— Мы начали подготовку массовых протестных акций».

По его словам, студенты обратились к чиновникам, поскольку разочаровались в руководстве университета. «Нам обещали встречу с ректором еще 1 марта, — напомнил господин Егоров.— Но он не нашел времени или желания, чтобы пообщаться с учащимися. Что ж, мы больше не хотим ждать — пусть теперь все знают, что ректорату плевать на проблемы своих же студентов».

Напомним, что проект возведения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу был обнародован весной 2017 года. Он сразу же вызвал протесты значительного числа студентов вуза и жителей района.

Наибольшую критику вызвал план строительства перед Главным зданием (ГЗ) МГУ, затрагивающий территорию от Университетской площади до Смотровой площадки. Там планируется открыть пешеходную зону с торговыми палатками, сцену с огромным видеоэкраном, а также построить светомузыкальный фонтан.

Кроме того, на этой территории будет разрешена свободная продажа пива — а вот проход будет ограничен: студентам, абитуриентам и их родственникам предстоит получать специальные пропуска и каждый раз проходить тщательный досмотр. Всего проект фан-зоны рассчитан на 40 тыс. болельщиков.

Часть студентов, обучающихся и проживающих в ГЗ МГУ, выразили недовольство этими планами, заявив, что строительные работы и толпа футбольных фанатов будут мешать учебе и сдаче сессии.

В 2017 году учащихся ряда факультетов предупредили о досрочной сдаче сессии и выселении из общежитий на время чемпионата.

Ранее «Ъ» сообщал, что в связи с проведением ЧМ-2018 планируется выселить студентов из части общежитий в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

После этого инициативная группа студентов МГУ подготовила петицию в адрес ректора Виктора Садовничего с требованием перенести фан-зону и не менять сроки сессии — ее подписали более 4 тыс. студентов и преподавателей. Передать обращение студенты планировали 21 февраля: всех сочувствующих авторы петиции приглашали прийти на девятый этаж главного здания к кабинету ректора.

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Уйти студенты обещали только после того, как господин Садовничий даст «прямой ответ на поставленные вопросы», но официальные аккаунты МГУ в соцсетях сразу предупредили, что акция является «призывом к нарушению Правил внутреннего распорядка МГУ». После этого пять из шести лифтов перестали останавливаться на девятом этаже ГЗ «в связи с работами по ремонту».

Студенты разместились на десятом этаже, но ректор к ним так и не вышел. Проректор Петр Вржещ пообещал, что Виктор Садовничий встретится со студентами 1 марта. Одновременно был опубликован приказ ректора о том, что сессия пройдет «в обычном для университета режиме и в традиционные сроки».

«За несколько дней до назначенной встречи мы звонили в ректорат, принесли им список участников на согласование. Но в итоге 1 марта к нам никто не пришел, — рассказал Артем Егоров.— После этого мы поняли, что ждать поддержки от родного университета просто бесполезно. Поэтому мы собираемся идти дальше — к чиновникам, у которых есть полномочия перенести фан-зону от стен МГУ».

По его словам, сейчас активисты просят помощи «у коллег за границей, из иностранных университетов», чтобы вывести протестную кампанию на международный уровень. «Мы уже отправляли письмо в ФИФА, но ответа не получили, — сказал господин Егоров.— Надеемся, что общественный резонанс в международном студенческом, академическом, футбольном сообществах поможет достучаться». Инициативная группа начала работу над англоязычным сайтом и готовит запуск протестной кампании в Facebook и Twitter, «чтобы с нашей общей проблемой достучаться до иностранных студентов и журналистов».

Пресс-служба МГУ в воскресенье была недоступна для комментариев, председатель официального студенческого совета университета Али Асадов не стал отвечать на вопросы «Ъ».

Александр Черных, Ольга Лукьянова

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