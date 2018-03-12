Мяч выбивают за пределы МГУ
Студенты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах
Студенты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах
В воскресенье 11 марта активисты инициативной группы МГУ провели серию одиночных пикетов возле зданий мэрии Москвы, правительства города и администрации президента РФ. «Это пока только начало, чтобы обозначить нашу проблему на этом уровне, — рассказал “Ъ” студент физфака МГУ, член группы Артем Егоров.— Мы начали подготовку массовых протестных акций».
По его словам, студенты обратились к чиновникам, поскольку разочаровались в руководстве университета. «Нам обещали встречу с ректором еще 1 марта, — напомнил господин Егоров.— Но он не нашел времени или желания, чтобы пообщаться с учащимися. Что ж, мы больше не хотим ждать — пусть теперь все знают, что ректорату плевать на проблемы своих же студентов».
Наибольшую критику вызвал план строительства перед Главным зданием (ГЗ) МГУ, затрагивающий территорию от Университетской площади до Смотровой площадки. Там планируется открыть пешеходную зону с торговыми палатками, сцену с огромным видеоэкраном, а также построить светомузыкальный фонтан.
Кроме того, на этой территории будет разрешена свободная продажа пива — а вот проход будет ограничен: студентам, абитуриентам и их родственникам предстоит получать специальные пропуска и каждый раз проходить тщательный досмотр. Всего проект
В 2017 году учащихся ряда факультетов предупредили о досрочной сдаче сессии и выселении из общежитий на время чемпионата.
Ранее «Ъ» сообщал, что в связи с проведением ЧМ-2018 планируется выселить студентов из части общежитий в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.
После этого инициативная группа студентов МГУ подготовила петицию в адрес ректора Виктора Садовничего с требованием перенести
Уйти студенты обещали только после того, как господин Садовничий даст «прямой ответ на поставленные вопросы», но официальные аккаунты МГУ в соцсетях сразу предупредили, что акция является «призывом к нарушению Правил внутреннего распорядка МГУ». После этого пять из шести лифтов перестали останавливаться на девятом этаже ГЗ «в связи с работами по ремонту».
Студенты разместились на десятом этаже, но ректор к ним так и не вышел. Проректор Петр Вржещ пообещал, что Виктор Садовничий встретится со студентами 1 марта. Одновременно был опубликован приказ ректора о том, что сессия пройдет «в обычном для университета режиме и в традиционные сроки».
«За несколько дней до назначенной встречи мы звонили в ректорат, принесли им список участников на согласование. Но в итоге 1 марта к нам никто не пришел, — рассказал Артем Егоров.— После этого мы поняли, что ждать поддержки от родного университета просто бесполезно. Поэтому мы собираемся идти дальше — к чиновникам, у которых есть полномочия перенести
По его словам, сейчас активисты просят помощи «у коллег за границей, из иностранных университетов», чтобы вывести протестную кампанию на международный уровень. «Мы уже отправляли письмо в ФИФА, но ответа не получили, — сказал господин Егоров.— Надеемся, что общественный резонанс в международном студенческом, академическом, футбольном сообществах поможет достучаться». Инициативная группа начала работу над англоязычным сайтом и готовит запуск протестной кампании в Facebook и Twitter, «чтобы с нашей общей проблемой достучаться до иностранных студентов и журналистов».
Александр Черных, Ольга Лукьянова
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