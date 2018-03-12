Аниме-фестиваль устроят в Комсомольске-на-Амуре на следующей неделе

«Уже давно любители жанра “аниме” просили у нас именно эту тему. На этот раз мы решились и сделали ее», — рассказала организатор мероприятия Марина.

С 13:00 и примерно до 20:00 гостей фестиваля ждут сценические выступления. Также они смогут посетить игровые зоны, фотоугол, принять участие в квестах и конкурсах.