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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Аниме-фестиваль устроят в Комсомольске-на-Амуре на следующей неделе

В субботу, 24 марта, в комсомольском ДК Авиастроителей проведут ежегодный аниме-фестиваль «Хару Хуситери». В этот раз он будет посвящен комиксам про супергероев.

«Уже давно любители жанра “аниме” просили у нас именно эту тему. На этот раз мы решились и сделали ее», — рассказала организатор мероприятия Марина.

С 13:00 и примерно до 20:00 гостей фестиваля ждут сценические выступления. Также они смогут посетить игровые зоны, фотоугол, принять участие в квестах и конкурсах.

Ожидается, что на фестиваль приедут участники из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Завершится мероприятие награждением победителей в европейской и азиатской программах. Лучший конкурсант получит гран-при, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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