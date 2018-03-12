Власти Владивостока обвинили в беде на дорогах самих горожан

Источник: ДЕЙТА

Снегоуборочная техника работает на дорогах уже пятые сутки, но так и не смогла расширить дороги по Партизанскому проспекту, частично по проспекту 100-летия Владивостока и улице Светланской, Тигровой, Пологой, Луговой, Адмирала Спиридонова, Адмирала Юмашева, Котельникова, Фадеева, Борисенко.

Водители спецтехники вынуждены были маневрировать между брошенными автомобилями. Такая картина наблюдалась не только в микрорайонах, но и на центральных дорогах. До сих пор владельцы не забрали свои автомобили, чем сделали невозможной уборку на отдельных участках дорог.

Как уточняет мэрия, в ночь с 12 на 13 марта уборка дорог будет осуществляться совместно с экипажами ГИБДД и эвакуаторами. Припаркованные вдоль дорог машины будут эвакуировать, а спецтехника зайдёт на очистку.