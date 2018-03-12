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04:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится за выход в финал с «Байкал-Энергией»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает серию полуфинальных матчей, которая продлится до трёх побед. Соперником «армейцев» на этой стадии станет иркутская «Байкал-Энергия». Первый матч ½ пройдёт в арене «Ерофей» сегодня, 12 марта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По итогам регулярного чемпионата России иркутяне заняли третье место и в качестве соперника выбрали первоуральский «Уральский трубник». Соперники провели три матча: команды обменялись победами с разницей всего в один мяч, а в итоговой встрече «Байкал-Энергия» одержала убедительную победу — 8:2 и прошла в полуфинал.

«СКА-Нефтяник» по итогам «регулярки» так и не смог догнать «Енисей» в турнирной таблице и остался на втором месте, отставая от лидера на два очка. В качестве соперника по четвертьфиналу хабаровчане выбрали новосибирский «Сибсельмаш» и дважды обыграли его с двузначным счётом — 10:7 и 13:7.

Борьба за выход в финал продлится до трёх побед. У «армейцев» есть преимущество своего поля — первые две игры пройдут в дальневосточной столице, если понадобиться, то и решающая игра при равенстве в серии состоится в арене «Ерофей».

Встречи этих команд давно стали принципиальными, поэтому скучать болельщикам на трибунах точно не придётся. Игры 12 и 13 марта начнутся в 19:00 по хабаровскому времени.

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