Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится за выход в финал с «Байкал-Энергией»
Хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает серию полуфинальных матчей, которая продлится до трёх побед. Соперником «армейцев» на этой стадии станет иркутская «Байкал-Энергия». Первый матч ½ пройдёт в арене «Ерофей» сегодня, 12 марта, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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