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04:13 (мск), источник: Восток Медиа

Школьники Хабаровского края на весенних каникулах отдохнут в 293 лагерях

В Хабаровском крае школьники на весенних каникулах смогут отправиться в шесть загородных центров отдыха и почти три сотни дневных лагерей. Для них также организуют походы и другие виды досуга.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, с 26 марта по 1 апреля 825 детей смогут отдохнуть загородных центрах — «Созвездие» и «Энергетик» в Хабаровском районе, «Кедр», «Детство ру» в Комсомольске-на-Амуре, «Западный» в Советско-Гаванском районе и «Олимп» в Николаевском районе. Также в крае будет работать 287 лагерей дневного пребывания, а сотрудники центра социальной адаптации молодёжи «Грань» организуют два похода для детей-сирот.

Кроме того, школьники смогут провести весенние каникулы, вступив в профильные объединения волонтёров, вожатых, экскурсоводов, экологов, а также примкнуть к отрядам милосердия по оказанию помощи ветеранам. Во время весенних каникул преподаватели школ проведут консультации для учащихся старших классов по подготовке к ГИА и ЕГЭ.

«Повышенное внимание следует уделить безопасности детей при организации отдыха и оздоровительных программ. В учебных организациях необходимо проведение профилактических бесед, направленных на соблюдение безопасности в обращении с огнём, поведение в водоёмах, на дороге и в транспорте», — озвучил заместитель председателя правительства края Александр Федосов на заседании межведомственной комиссии.

Детей из малоимущих семей обеспечат отдыхом и оздоровлением на весенних каникулах. Отдельным категориям выплатят компенсации на приобретение путевок и проезд в междугородном транспорте к местам расположения санаториев и обратно. Детей-инвалидов, детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, обеспечат путёвками без учёта доходов семьи.

«Уже началась подготовка к летней оздоровительной кампании: на каникулах школьников региона ждут в гости 21 детский загородный лагерь, 423 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 38 лагерей труда и отдыха и 22 палаточных лагеря», — сообщила заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ирина Ивлева.

В этом году на отдых и оздоровление детей в крае потратят 623 миллиона рублей. Это на пять миллионов больше, чем в 2017 году.

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