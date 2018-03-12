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04:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Киселёвчанка обокрала подругу, желая взять денег в долг

Теперь женщина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.

Жительница Киселевска пришла в гости к подруге, желая взять денег в долг, но вместо этого обворовала её.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 31-летняя местная жительница обратилась в полицию, рассказав, что неизвестный проник в её дом и украл 20 000 рублей. Правоохранители задержали злоумышленницу, ей оказалась 38-летняя знакомая местной жительницы. Она пришла к женщине в гости, когда той не было дома. Тогда воровка разбила окно и проникла внутрь. Она обнаружила сапоги и захотела забрать обувь, но из одного сапога выпал сверток с деньгами. Тогда злоумышленница оставила деньги себе, скрывшись с места преступления.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

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