Киселёвчанка обокрала подругу, желая взять денег в долг
Теперь женщина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.
Теперь женщина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.
Жительница Киселевска пришла в гости к подруге, желая взять денег в долг, но вместо этого обворовала её.
По сообщению
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.
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