Киселёвчанка обокрала подругу, желая взять денег в долг

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 31-летняя местная жительница обратилась в полицию, рассказав, что неизвестный проник в её дом и украл 20 000 рублей. Правоохранители задержали злоумышленницу, ей оказалась 38-летняя знакомая местной жительницы. Она пришла к женщине в гости, когда той не было дома. Тогда воровка разбила окно и проникла внутрь. Она обнаружила сапоги и захотела забрать обувь, но из одного сапога выпал сверток с деньгами. Тогда злоумышленница оставила деньги себе, скрывшись с места преступления.